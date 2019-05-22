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В Хмельницком масштабный пожар охватил склад возле АЗС: фото и видео

среда, 22 мая 2019, 22:53
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Фото: пресс-служба ГСЧС Украины в Хмельницкой области

В среду, 22 мая, в Хмельницком произошел масштабный пожар на складе автомобильных покрышек, из-за чего мог случиться взрыв из-за непосредственной близости склада от заправки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"На момент прибытия первых подразделений ГСЧС огонь охватил около 200 кв. м складских помещений. Существовала угроза переброски пламя на соседние здания, припаркованные автомобили и автозаправочную станцию с бензином и сжиженным газом, расположенную на расстоянии 30 м от складов. Кроме того, в 20 м от места происшествия находится 9-этажный жилой дом, поэтому последствия могли быть непредсказуемыми", - сообщили в ведомстве.

К счастью, самого устрашающего развития событий спасателям удалось избежать. Пожар удалось погасить. Причины ЧП выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Хмельницком произошел крупный пожар в школе.

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