​Появилось яркое видео испытания новейших украинских ракетных систем

23 мая в Одесской области состоялось очередное испытание украинских ракетных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".

Видео испытаний опубликовало Управление прессы Минобороны Украины.

"На полигоне ВСУ на юге страны состоялся очередной этап испытаний украинских ракет. Продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха" и сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", - написал на собственные странице в Facebook экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он также сообщил, что испытания продлятся до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун".

"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - написал Турчинов.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая в Одесской области стартовали новые испытания украинских ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун".