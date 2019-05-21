Украинские военные начали тестирование новейших ракетных систем

Во вторник, 21 мая, в Одесской области стартовали новые испытания украинских ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун".

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Так, началась подготовка к пускам отечественных ракетных комплексов типа "Ольха-М", "Ольха-Р" и РК-360МЦ "Нептун", которые будут осуществляться 22-24 мая.

Отмечают, что в связи с испытаниями Украина закрыла для судоходства и полетов район Черного моря. А перед пусками будет произведено отдельное тестирование головок самонаведения ракет. Их проверят на земле и воздухе, отработав разнообразные режимы по высоте, скорости полета и так далее.

"Ольха" - это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полета ракеты - 130 км. В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.

"Нептун" - противокорабельный ракетный комплекс, который можно использовать и по наземным целям. Каждая ракета способна поражать боевые корабли водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 км (экспортная версия).

Как сообщал "Апостроф", военный блогер Харитон Старский показал яркое видео с учений украинской армии.