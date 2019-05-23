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​Умер тяжелораненый на Донбассе украинский боец: фото и фамилия

четверг, 23 мая 2019, 19:59
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В больнице скончался боец ВСУ Роман Досяк, получивший тяжелое ранение во время боевых действий в Луганской области.

Об этом сообщает 10 Горно-Штурмовая Бригада в Facebook.

"Несколько дней. Несколько долгих дней боролся он сам и отчаянно пытались его спасти врачи. Все это время его семья и собратья молились Господу. Но... Отошел в вечность наш боевой собрат-Роман Досяк, потерпевший страшное ранение во время боя с российско-террористическими войсками в Луганской области. Спи спокойно, брат, мы никогда не забудем. И не простим. Будь уверен. Еще одним ангелом стало больше....", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая в Днепровской больнице имени И. Мечникова умер боец 93-й ОМБр Андрей Федоров, который получил тяжелое ранение на Донбассе.

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