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В Украину не пустили российского писателя, выступающего против Путина
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В Украину не пустили российского писателя, выступающего против Путина

пятница, 24 мая 2019, 09:27
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23 мая в Украину не пустили российского писателя Антона Антонова-Овсеенко, который в своей стране активно выступает против президента Владимира Путина.

Как написал в Facebook Ян Валетов, писатель не смог пройти контроль в аэропорту Жуляны.

Антонов-Овсеенко является автором книги "Три войны России с Украиной".

"Оказывается, ему запрещен въезд с 9.06.2018 года. Почему? ХЗ. Абсурд. Он враг Путинского режима, друг нашей страны, настоящий русский патриот, борющийся за демократическую Россию. Почему так сделали? Загадка. Но мне стыдно, что мы так относимся к тем, кто любит Украину и переживает за нее. Еще не знаю, чем закончилось", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отмечают, что писателю запретили въезд в Украину из-за того, что он незаконно посещал оккупированный Крым.

Также информация о россиянине есть в базе данных сайта "Миротворец", Здесь говорится, что он нарушил границы Украины, когда посещал Крым в прошлом году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский снайпер ликвидировал молодого боевика по кличке "Амбал".

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