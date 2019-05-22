Украинский снайпер ликвидировал молодого боевика по кличке "Амбал": опубликованы фото

На Донбассе украинский военнослужащий-снайпер в ходе очередного боевого столкновения ликвидировал боевика, которого позже удалось опознать волонтерам.

Об этом рассказал блогер NecroMancerу себя в Twitter-аккаунте.

По его сведениям, ликвидирован 24-летний местный житель Владимир Яковенко, известный в рядах боевиков под прозвищем "Амбал".

Он отметил, что убит был боевик близ оккупированного города Горловка.

"Яковенко Владимир Игоревич "Амбал" (25/07/95, Добропольский район) убит снайпером 20/05/19 в районе Горловки", - написал блогер.

Согласно данным сайта "Миротворец", Владимир Яковенко, проживающий до 2014 года в селе Новый Донбасс Донецкой области, был "мобилизован военкоматом ДНР", после чего до самой смерти состоял в подразделениях НВФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео ликвидации ВСУ на Донбассе кадрового российского военного, командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным "Лунь".