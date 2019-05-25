Отметить "новоселье" не удалось: появилось видео побега "спецназа" боевиков на Донбассе

В сети опубликовали видео побега "спецназа" боевиков с позиции на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Знакомьтесь - это лучшие бойцы 5-й мотострелковой бригады 1-го АК так называемой "ДНР", которые считают себя частью страны оккупанта и вообще "лучшим спецназом" в мире. Решили они себе обустроить новую позицию, но отпраздновать новоселье им не дали простые и застенчивые морские пехотинцы Вооруженных сил Украины", - говорится в подписи к кадрам.

Уточняется, что бежали боевики с позиции со всех ног.

"Просматривать видео, как убегает вражеский "спецназ", можно бесконечно. Бежал знатно, оставив оружие, боеприпасы, убитых и раненых", - добавляют волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе.