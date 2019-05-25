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В пух и прах: появилось видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

суббота, 25 мая 2019, 21:56
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В сети показали видео "ювелирной работы" украинских военнослужащих по уничтожению позиции боевиков в районе села Крутая Балка (Донецкая область).

Соответствующее видео опубликовал Dmitriy Müller в Facebook.

"По достоверной информации, вчера (24 мая, - прим. ред.) около 16.00 в районе поселка Крутая Балка Донецкой области подразделением Вооруженных Сил Украины были применены высокоточное оружие и уничтожено в "пух и прах" российскую мобильную станцию спутниковой связи", - говорится в подписи к кадрам.

Уточняется, что в ходе эффектной операции украинских военных, одного оккупанта ликвидировали, еще трое получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гиркин открыто заявил про использование "живого щита" и заход войск Путина на Донбасс.

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