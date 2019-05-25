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В Киеве из-за девушки погиб 15-летний парень: опубликованы фото

суббота, 25 мая 2019, 10:20
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24 мая в Киеве в озере Иорданское в Оболонском районе в результате трагического случая погиб 15-летний подросток.

Как сообщает "Информатор", парень пришел на берег водоема с двумя друзьями, своей возлюбленной и ее подругой.

Когда девушка попросила подростка заплыть ради нее на середину озера, парень согласился, но, к сожалению, утонул.

По уточненным данным, школьник отплыл от берега на расстояние около трех метров, после чего ушел под воду. На выручку парню бросились рыбаки, которые вытащили его на берег.

К сожалению, все попытки вернуть подростка к жизни оказались напрасными. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть.

По данным очевидцев, трагическое событие произошло около 19:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Бурчак Запорожской области погибли двое несовершеннолетних мальчиков, один из которых хотел сделать эффектный снимок возле оросительного канала.

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