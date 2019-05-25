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В Москве прошли одиночные акции против агрессии РФ в Крыму, есть задержанные: фото, подробности

суббота, 25 мая 2019, 19:51
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В Москве (Россия) прошли одиночные пикеты против российской агрессии в Крыму, однако одну из участниц, которая вышла на Арбат, задержали правоохранители.

Об этом сообщает ресурс "ОВД-Инфо".

Так, на акции вышли неравнодушные граждане России, которые устроили протест против российской агрессии в оккупированном РФ Крыму. Они держали в руках плакаты с надписями: "Обмен все на всех. Свободу Олегу Сенцову", "Свободу украинским морякам", "25 мая 2019 года Трибунал принял решение об освобождении украинских моряков", "Почему нет обмена?".

Однако около памятника Булату Окуджаве правоохранители задержали корреспондентку "Новой газеты" Викторию Ивлеву, которая также принимала участие в одиночном пикете на Арбате. Ее увезли в отделение полиции после того, как она отказалась прервать пикет, чтобы предоставить личные данные полицейскому. Там Ивлеву продержали несколько часов, не давая выйти в туалет, а потом отпустили. После освобождения корреспондентка вернулась на акцию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях вызвала восторг необычная фотография российской девушки, протестующей против аннексии Крыма в 2017 году.

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