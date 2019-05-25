Гиркин открыто заявил про использование "живого щита" и заход войск Путина на Донбасс: видео

Бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь "Стрелков" Гиркин признался в использовании мирного населения Донбасса в качестве "живого щита", а также в расстрелах граждан Украины.

Об этом он рассказал в интервью Youtube каналу "Главтема Народ".

По словам Гиркина, украинские войска не могли использовать тяжелое вооружение в условиях городской застройки Славянска и его пригородов, а боевики этим пользовались.

"Я все таки не Дон Кихот Ламанчский", – заявил экс-главарь боевиков.

#Гиркин: в #Славянск'е я по завету великого Путина стоял за спинами женщин и детей. Я же не Дон Кихот https://t.co/Ys9df45fa5 pic.twitter.com/H57h6tvwwV — Necro Mancer (@666_mancer) 25 мая 2019 г.

Кроме того, Гиркин пожаловался на недостаточное обеспечение боевиков со стороны России. Он упомянул "ввод российских войск", отметив, что если бы боевики в Славянске имели необходимые ресурсы, то его бы "не понадобилось".

#Гиркин: РФ нас не снабжала. Ни бронетехникой, ни артиллерией, ни снарядами. Если бы она не снабжала нас лучше, то не пришлось бы вводить российские войска #гуманитарка https://t.co/uL3vYCgNL2 pic.twitter.com/R8GyhRwqDn — Necro Mancer (@666_mancer) 25 мая 2019 г.

Также бывший боевик заявил, что он лично вынес приказ о расстреле без суда ряда людей в Славянске, которых он назвал "украинскими шпионами".

#Гиркин: были, конечно, и расстрелы без всякого суда, ну, вы понимаете. Но массового террора не было. Нет, не было. Просто уничтожали шпионов, диверсантов и преступников https://t.co/gKa4jl95Nj pic.twitter.com/jtYe54el64 — Necro Mancer (@666_mancer) 25 мая 2019 г.

Полное видео интервью:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь "Стрелков" Гиркин раскритиковал назначение Михаила Бабича на пост уполномоченного по вопросам оккупированных территорий Украины при администрации президента РФ Владимира Путина.