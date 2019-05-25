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Гиркин открыто заявил про использование "живого щита" и заход войск Путина на Донбасс: видео

суббота, 25 мая 2019, 13:06
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Бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь "Стрелков" Гиркин признался в использовании мирного населения Донбасса в качестве "живого щита", а также в расстрелах граждан Украины.

Об этом он рассказал в интервью Youtube каналу "Главтема Народ".

По словам Гиркина, украинские войска не могли использовать тяжелое вооружение в условиях городской застройки Славянска и его пригородов, а боевики этим пользовались.

"Я все таки не Дон Кихот Ламанчский", – заявил экс-главарь боевиков.

Кроме того, Гиркин пожаловался на недостаточное обеспечение боевиков со стороны России. Он упомянул "ввод российских войск", отметив, что если бы боевики в Славянске имели необходимые ресурсы, то его бы "не понадобилось".

Также бывший боевик заявил, что он лично вынес приказ о расстреле без суда ряда людей в Славянске, которых он назвал "украинскими шпионами".

Полное видео интервью:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь "Стрелков" Гиркин раскритиковал назначение Михаила Бабича на пост уполномоченного по вопросам оккупированных территорий Украины при администрации президента РФ Владимира Путина.

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