​Появился первый постер скандальной "Ополченочки": в сети смеются

Пользователи соцсетей с сарказмом обсуждают рекламный постер к нашумевшему "фильму" "Ополченочка", снятому боевиками.

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter, опубликовав соответствующее фото.

"Ну что, готовы? Встречайте Ополченочка", - подписал он фото постера.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Это про ту, которая в итоге дезертировала?", "Она в числе прототипов", "Многие пришли на премьеру?", "Первый показ в Донецке был закрытый по пригласительным", "Без безрукова или машкова,фильм обречен на провал,ну или на худой конец пореченков и саундтреки только любе и чечерина", "Во всех кинотеатрах республики - кровь хлестнёт из глаз 8 июня", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР "Ополченочка" сбежала из оккупированной территории в Украину, и теперь даже готова свидетельствовать о всех военных преступлениях России на Донбассе в Гаагском трибунале.