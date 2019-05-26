RU   UA   EN  

понедельник, 27 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 мая

00:21
"Серый кардинал" Путина устроил прощальную гастроль в Донецке

26 мая

23:59
​Появился первый постер скандальной "Ополченочки": в сети смеются
23:29
На выборах в Европарламент во Франции победила "подруга" Путина: данные экзит-полов
23:28
Финляндия в упорнейшем матче стала чемпионом мира по хоккею: видеообзор
23:03
​Скандал с открытием нового моста в Киеве: появились новые фото и подробности
22:31
​Гройсман рассказал, почему пойдет на выборы без Порошенко
22:05
Канада - Финляндия - 1-3 видео голов финала ЧМ по хоккею
21:59
​Минус четыре: стало известно о новых крупных потерях боевиков на Донбассе
21:23
Под Киевом пьяный водитель влетел в маршрутку: опубликованы фото
21:18
"Шахтер" одержал блестящую победу в донбасском дерби: видеообзор
20:49
​Крупнейший европейский лоукостер запустил версию своего сайта на украинском
20:37
Лучшая теннисистка Украины обыграла легендарную американку на старте Roland Garros
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Появился первый постер скандальной "Ополченочки": в сети смеются

воскресенье, 26 мая 2019, 23:59
переглянути новину українською

Пользователи соцсетей с сарказмом обсуждают рекламный постер к нашумевшему "фильму" "Ополченочка", снятому боевиками.

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter, опубликовав соответствующее фото.

"Ну что, готовы? Встречайте Ополченочка", - подписал он фото постера.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Это про ту, которая в итоге дезертировала?", "Она в числе прототипов", "Многие пришли на премьеру?", "Первый показ в Донецке был закрытый по пригласительным", "Без безрукова или машкова,фильм обречен на провал,ну или на худой конец пореченков и саундтреки только любе и чечерина", "Во всех кинотеатрах республики - кровь хлестнёт из глаз 8 июня", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР "Ополченочка" сбежала из оккупированной территории в Украину, и теперь даже готова свидетельствовать о всех военных преступлениях России на Донбассе в Гаагском трибунале.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве открыли новый мост. Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: