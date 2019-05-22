Вдова бойца АТО устроила одиночный пикет на Банковой: фото

В среду, 22 мая, в Киеве возле администрации президента Украины Владимира Зеленского вдова погибшего украинского военнослужащего на Донбассе устроила одиночный пикет с эмоциональным обращением.

Соответствующее фото опубликовано в Facebook-сообществе ЄвроМайдан-EuroMaydan.

На фото можно увидеть женщину, стоящую с плакатом в руках. На плакате она рассказала в подробностях о гибели собственного супруга и задала вопрос: "Вы собираетесь договариваться с убийцами?"

Отметим, что фото за час набрало почти полторы тысячи лайков, несколько сот комментариев и репостов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что могилу подполковника НГУ, погибшего на Донбассе, охраняет кот.

Также в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ, майора Дениса Лесняка.