RU   UA   EN  

понедельник, 27 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 мая

17:32
Владимир Кличко отреагировал на избиение его бывшей жены новым бойфрендом
17:29
Бесплатный "спутниковый интернет": украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
17:27
Ученые нашли спасение для фанатов "Игры престолов"
17:01
Не трусь! Появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского
17:00
Гороскоп на завтра: Раков ждут разочарования, а Водолеям придется решать проблемы
16:58
​"Квартал" и "Лига смеха": кто пойдет на выборы от партии Зеленского
16:47
В Киеве открылся инновационный Miele Experience Center
16:45
Рабинович призвал оппозицию объединиться ради победы на досрочных выборах в Раду
16:39
​Артиллерия в роддомах: раскрыт новый фейк о "зверствах" ВСУ на Донбассе
16:28
​Как ударит по Украине задержка транша МВФ: на Западе дали прогноз
16:16
Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии нецелесообразен - Энергоатом
16:11
В Киеве средь бела дня произошло дерзкое ограбление: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Артиллерия в роддомах: раскрыт новый фейк о "зверствах" ВСУ на Донбассе

понедельник, 27 мая 2019, 16:39
переглянути новину українською

Боевики на Донбассе отличились очередной страшилкой про ВСУ.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Для того, чтобы как-то оживить информационное поле, боевики придумали новую страшилку: по версии, так называемого, начальника пресс-службы фейковой народной милиции ДНР Даниила Безсонова, бойцы ВСУ оборудовали огневые точки… на детской площадке!

"Особо хочу отметить крайне подлый характер действий 30-й бригады ВСУ. Минометчики регулярно ведут обстрел Доломитного (поселок на окраине оккупированной Горловки, - "Апостроф") с временных огневых позиций, расположенных на детской спортивной площадке в непосредственной близости от жилых домов населенного пункта Новолуганское", - заявил Безсонов.

Вероятно, когда и это "зверство" станет обыденностью, "каратели" передислоцируются в роддом и установят артиллерию прямо в больничных палатах.

Детально читайте в материале "Апострофа": Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: