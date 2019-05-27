​Артиллерия в роддомах: раскрыт новый фейк о "зверствах" ВСУ на Донбассе

Боевики на Донбассе отличились очередной страшилкой про ВСУ.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Для того, чтобы как-то оживить информационное поле, боевики придумали новую страшилку: по версии, так называемого, начальника пресс-службы фейковой народной милиции ДНР Даниила Безсонова, бойцы ВСУ оборудовали огневые точки… на детской площадке!

"Особо хочу отметить крайне подлый характер действий 30-й бригады ВСУ. Минометчики регулярно ведут обстрел Доломитного (поселок на окраине оккупированной Горловки, - "Апостроф") с временных огневых позиций, расположенных на детской спортивной площадке в непосредственной близости от жилых домов населенного пункта Новолуганское", - заявил Безсонов.

Вероятно, когда и это "зверство" станет обыденностью, "каратели" передислоцируются в роддом и установят артиллерию прямо в больничных палатах.

Детально читайте в материале "Апострофа": Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР.