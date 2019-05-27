​Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР

В стране наступила послевыборная пауза перед второй избирательной бурей – парламентской. Однако пропагандисты ОРДЛО отдыха не знают и продолжают тиражировать фейки об Украине круглые сутки. При этом президентские выборы пропагандисты отработали на твердую "пятерочку": сначала уверяли, что выборы "на Украине" абсолютно незаконные, потом призывали жителей ОРДЛО не ездить голосовать, ведь они - граждане другой "страны", а когда результаты стали известны, искренне возмущались, что голос Донбасса в Киеве вновь не услышали. Чем сейчас боевики пугают своих заложников на оккупированных территориях, узнавал "Апостроф".

В пропагандисткой доктрине боевиков, которая за пять лет войны уже оформилась окончательно, есть темы вечные, например, "у карателей дела идут из рук вон плохо: дезертирства, пьянство, мародерство", и есть темы тенденциозные, которые активно разгоняются периодами, на протяжении 2-3 месяцев, а потом сходят на нет. Например, рассказы о подготовке ВСУ к масштабным диверсиям на химических предприятиях ОРДЛО. Вначале поговорим…

О вечном

Столицей Донбасса не зря считается именно город Донецк, ведь если в Луганске оккупанты придумывают совсем уж скучные фейки о "карателях" (один солдат ВСУ подстрелил другого, "каратели" подорвались на собственных минах), то в Донецке даже к заезженным темам пытаются подойти творчески и с выдумкой.

Например, никого ведь уже удивишь тем "фактом", что "каратели" обстреливают мирное население Донбасса, ведя огонь с жилых кварталов сел и городов. Поэтому для того, чтобы как-то оживить информационное поле, боевики придумали новую страшилку: по версии, так называемого, начальника пресс-службы фейковой народной милиции ДНР Даниила Безсонова, бойцы ВСУ оборудовали огневые точки… на детской площадке!

"Особо хочу отметить крайне подлый характер действий 30-й бригады ВСУ. Минометчики регулярно ведут обстрел Доломитного (поселок на окраине оккупированной Горловки, - "Апостроф") с временных огневых позиций, расположенных на детской спортивной площадке в непосредственной близости от жилых домов населенного пункта Новолуганское", - заявил Безсонов.

Вероятно, когда и это "зверство" станет обыденностью, "каратели" передислоцируются в роддом и установят артиллерию прямо в больничных палатах.

Еще одна вечная тема пропагандистской риторики – противостояние регулярных частей ВСУ "нацистам" из добровольческих батальонов. При этом для боевиков совершенно не важно, что добровольческие батальоны уже давно официально вошли в структуры ВСУ и МВД.

Новый виток противостояния, по версии пропагандистов ДНР, произошел под Горловкой, куда батальон "Айдар" в средине весны перебросили для того, чтобы "кошмарить" местное население.

Пропагандистская фабула выглядит следующим образом: КПВВ "Майорск" находилось в зоне ответственности 53-й механизированной бригады. Там "каратели" чувствовали себя, как Ляшко в коровнике, то есть абсолютно комфортно. Брали взятки с местных жителей за пересечение КПВВ, а в качестве хобби - занимались мародерством. Но тут в районе "Майорска" появился батальон "Айдар", который захотел и себе пакет акций в прибыльном предприятии. Естественно, такое положение дел не устроило командира 53-й бригады.

"Своим решением командир 53-й бригады переместил националистов в сторону населенного пункта Северное, подальше от "хлебного места", - рассказал Безсонов.

А так как уходить с "хлебного места", "нацисты" не захотели, то вступили в конфликт с 53-й бригадой. Результат конфликта, по версии боевиков – один труп, пятеро раненых.

Кстати, как уверяют боевики, "каратели" из 53-й бригады могут "воевать" не только с бойцами "Айдара", но и пассажирами рейсовых автобусов. Так, некий военный по фамилии Ковальчук, зашел в междугородний автобус на автовокзале в Торецке, достал тротиловую шашку и приказал отвезти его в Днепр, иначе автобус вместе с пассажирами взлетит на воздух. Что помешало "карателю" купить билет до Днепра, тем более, что участникам боевых действий они могут доставаться бесплатно, боевики не уточняют, но уверяют, что командир бригады приказал замять инцидент и не открывать уголовное производство.

Кроме того, "каратели" активно воюют и с журналистами, а точнее - с пропагандистами из РФ. Как уверяют в ДНР, последний такой случай произошел в конце апреля. Съемочная группа российского телеканала ВГТРК (журналисты которого частенько приезжают на место "обстрела бандеровцами мирных жителей" еще до самого обстрела) делала сюжет о быте местных жителей в поселке Спартак, что под Донецком. Как вдруг, ВСУ открыли по журналистам снайперский огонь. Никто, конечно, не пострадал, но "каратели" в очередной раз подтвердили свое реноме "безжалостных убийц".

Кроме того, "каратели" активно воюют и с журналистами, а точнее - с пропагандистами из РФ Фото: GettyImages

Еще один штрих к портрету "карателей", пропагандисты добавили буквально на днях. По версии боевиков, морпехи из 35-й бригады ВСУ, которые заняли населенные пункты Новогнатовка и Николаевка в Волновахском районе Донецкой области, поставили местных жителей перед фактом: либо им придется терпеть "квартирантов" и выполнять роль обслуживающего персонала, либо - покинуть свои дома". Но если бы пропагандистская новость на этом и заканчивалась, то Безсонова стоило бы уволить за профнепригодность. Как отмечают боевики, оплата за коммунальные услуги, потребленные "квартирантами", лягла на плечи мирного населения. А учитывая заоблачные цены на коммуналку в Украине, этот информационный удар будет посильнее минометов на детской площадке.

Пропагандистская мода

На смену химатакам и другим тенденциозным темам пропагандистов, в апреле-мае появился новый многосерийный фейк. Суть его такова: бойцы ВСУ обстреливают и нападают на мониторинговую миссию ОБСЕ.

По версии боевиков, началось все якобы с ликвидации беспилотников ОБСЕ силами ВСУ. В средине весны эти новости активно разгонялись на сепаратистских сайтах, а апофеозом пропагандистской мысли стало сообщение о том, что командующий ООС (уже бывший) Сергей Наев, даже раздает личному составу государственные награды за сбитые БПЛА европейцев.

"За высокую эффективность подавления каналов управления БПЛА ОБСЕ Сергей Наев представил к государственной награде командира 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, подполковника Синожинского", - заявил Безсонов.

Дальше – больше. В среду, 22 мая, восемь украинских военнослужащих попали в плен боевиков ДНР в районе населенного пункта Новотроицкое. Пропагандисты не упустили информационную возможность, заявив, что пленные пытались попасть на оккупированную территорию, чтобы совершить диверсию против сотрудников ОБСЕ.

С одной стороны, рассказы боевиков о наградах за сбитые беспилотники и диверсиях ВСУ против ОБСЕ выглядят просто смешно. Но с другой стороны, учитывая позицию Кремля по миротворцам - только на линии разграничения и только для охраны сотрудников ОБСЕ, становится очевидным, что, разгоняя дезинформацию о нападках ВСУ на еврочиновников, Москва пытается актуализировать свое видение миротворческого мандата.