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На российском военном корабле вспыхнул масштабный пожар: опубликовано мощное видео

понедельник, 27 мая 2019, 21:38
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В российском порту Североморска загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Североморск... Большой десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко" пылает в порту", - написал он и опубликовал видео.

Как пишут в газете "Вечерний Мурманск", пожар возник "на 206-м заводе", а корабли стоят там в ожидании утилизации. По словам очевидцев, горит корабль не в первый раз. Отмечают, что в воздух с судна поднимаются клубы густого черного дыма.

Как сообщал "Апостроф", 25 мая в Таиланде вследствие пожара на судне, которое находилось в порту, пострадали более 130 человек.

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