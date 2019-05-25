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В Таиланде произошло страшное ЧП на судне с более сотни пострадавших: фото и подробности

суббота, 25 мая 2019, 23:38
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В субботу, 25 мая, в Таиланде вследствие пожара на судне, которое находилось в порту, пострадали более 130 человек.

Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Отмечают, что возгорание возникло рано утром на южнокорейском контейнеровозе KMTC Hongkong. В это время судно было пришвартовано в порту Лаем Чабанг.

До пожара на судне прозвучали несколько взрывов. На место выехали более 10 пожарных машин для ликвидации огня, который охватил контейнеры на грузовом судне. Предварительные проверки показали, что пламя вспыхнуло в грузе, содержащем гипохлорит кальция.

По данным Министерства здравоохранения, в результате пожара пострадали более 130 человек - их госпитализировали. Некоторые жаловались на раздражение в глазах и горле, другие на ощущение жжения на коже, но серьезных травм ни у кого не обнаружили.

Как сообщал "Апостроф", в результате пожара на двух кораблях в районе Керченского пролива погибли двое человек.

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