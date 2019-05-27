Украинские студентки серьезно пострадали в ДТП в Польше

В субботу, 25 мая в Польше близ населенного пункта Долина Служевская в аварию попала группа украинских студенток.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Польше на странице в Facebook.

Отмечается, что пострадали в ДТП украинские девушки, которые обучаются в высших учебных заведениях Варшавы. Двое из них получили тяжелые травмы.

"25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, которые обучаются в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице", - сказано в сообщении.

Сразу же после сообщения об аварии родственники девушек прибыли в Польшу, чтобы находится рядом с ними.

Также на следующий день после аварии студенток посетила консул, она пообщалась с девушками и их родителями. Дипломат помимо этого встретилась с представителем учебного заведения, в котором учится одна из девушек.

"Дело находится на контроле Консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - сообщили в посольстве.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 26 мая на юге Польши недалеко от г. Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, с транспортного средства были эвакуированы 70 украинцев.