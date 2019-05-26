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В Польше дотла сгорел автобус, перевозивший украинцев: фото жуткого ЧП

воскресенье, 26 мая 2019, 17:58
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В ночь на 26 мая на юге Польши недалеко от г. Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, с транспортного средства были эвакуированы 70 украинцев.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.pl.

По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, все пассажиры были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Граждане Украины были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров), где им был оказан запасной транспорт.

Причиной возгорания стали неполадки в двигателе, который и загорелся.

"Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте", - сообщил представитель дорожной комиссии.

Как сообщал "Апостроф", в результате ДТП в Сиене (Италия), где перевернулся автобус с туристами, в результате чего один человек погиб, еще 10 получили ранения, пострадали и украинцы.

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