В Польше дотла сгорел автобус, перевозивший украинцев: фото жуткого ЧП

В ночь на 26 мая на юге Польши недалеко от г. Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, с транспортного средства были эвакуированы 70 украинцев.
Об этом сообщает польский телеканал TVN24.pl.
По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, все пассажиры были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Граждане Украины были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров), где им был оказан запасной транспорт.
Причиной возгорания стали неполадки в двигателе, который и загорелся.
"Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте", - сообщил представитель дорожной комиссии.
Как сообщал "Апостроф", в результате ДТП в Сиене (Италия), где перевернулся автобус с туристами, в результате чего один человек погиб, еще 10 получили ранения, пострадали и украинцы.