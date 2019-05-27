В России с ножом напали на журналистов из-за Сталина: фото и видео кровавого инцидента

В России мужчина с ножом, который хотел, чтобы журналисты опубликовали его статью про Иосифа Сталина, напал на работников СМИ.

Об этом сообщает ресурс 360tv.

Инцидент произошел в городе Ставрополь. Там злоумышленник совершил покушение на жизнь четверых сотрудников редакции газеты "Родина".

"Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации", - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Одному из сотрудников газеты оказали медицинскую помощь прямо в редакции. Отмечают, что из четверых работников больше всех пострадал главный редактор газеты Николай Бондаренко. Он находится в состоянии средней степени тяжести, но угрозы жизни нет.

Позже нападающего задержали, им оказался Константин Серафимович Сиднев - филолог из Ставрополья. По неподтвержденным данным, он находится на учете в психбольнице и уже несколько дней числится, как пропавший без вести.

"Жизнь пожилого мужчины похожа на страшный рассказ - он работал на Камчатке учителем русского и вступился за детей местных коряков. Писал об этом статьи, слал в камчатские издания - их никто не печатал. Тогда он отправился в Москву - снова отказ. Мужчина отчаялся и пошел в американское посольство (не очень хорошая идея) - его задержали, поместили в спецучреждение, родственники нашли мужчину в Нижнем Новгороде. И это еще не все - он напал на профессора из-за неопубликованной статьи (знакомо?), предстал перед судом и отправился в специальную лечебницу. Потом были больницы Иркутска и перевод в Ставрополь. Три года назад его забрала сестра - после того как у мужчины обнаружили рак кожи", - пишут в Telegram-канале Mash.

Причиной нападения стал материал про Сталина, который Сиднев 13 мая принес в редакцию газеты "Родина". Он попросил работников опубликовать его, но сотрудники СМИ отказались. Потому злоумышленник сказал Бондаренко: "Раз так, то я буду вас убивать".

27 мая Сиднев пришел к журналистам с сумкой, опираясь на большую палку, и охотничьим ножом, завернутым в пакет. Он заявил перед нападением: "Я пришел убивать, чтобы был резонанс". После этого преступник пырнул ножом главного редактора - у него ранение лица. Пострадали еще трое журналистов, которые скручивали нападавшего.

Как сообщал "Апостроф", в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение на журналиста.