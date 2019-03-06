Появилось видео момента нападения на журналистов под Киевом

6 марта во время съемок в поселке Чабаны в Киевской области напали на съемочную группу программы "Схемы: коррупция в деталях" в составе журналистки Екатерины Каплюк и оператора Бориса Троценко.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что среди препятствовавших съемке, были два заместителя поселкового головы Чабанов Александра Киризлиева.

Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуб - заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь - заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов.

Также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является сам поселковый председатель Чабанивский совета Александр Киризлиев. Среди нападающих - глава этой ОО Валерий Присяжный.

На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои. После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга.





Как пояснила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, съемочная группа выполняла редакционное задание - поехала в Чабанивский поселковый совет, чтобы получить информацию для материала на тему выделения в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.

"Съемочная группа спокойно зашла в поселковый совет и сообщила, что они - от Радио Свобода. Затем в кабинет руководства сельсовета ворвались несколько молодых людей и набросились на оператора, чтобы помешать съемке. Ударили по голове, повредили технику. Мы написали заявление в полицию, которая быстро прибыла по нашему вызову и оперативно сработала на месте", - сообщила она.

В главном управлении Национальной полиции в Киевской области сообщили, что открыли производство по данному факту - по ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве "социальные работницы" жестоко избили и ограбили пенсионерку.