Без шансов: в Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем

В Киеве, на бульваре Перова молодой парень упал с крыши девятиэтажного здания и погиб.

Об этом сообщает паблик "Киев оперативный" в Telegram-канале.

Также паблик опубликовал фото с места происшествия, предоставленное очевидцами.

"На Перова, 16Б, с крыши 9-этажного жилого дома упал парень. К сожалению, без шансов - сразу погиб", - пишут в паблике.

Согласно предварительной информации, погибшему было 20 лет, он был студентом. На место прибыли правоохранители, они принялись выяснять обстоятельства происшествия. Ныне полицейские опрашивают местных жителей, которые могли знать парня на предмет того, были ли у него мысли о суициде, проблемы с психикой или подавленное состояние.

"Очевидцы говорят, что это 20-летний студент. Детали происшествия устанавливают правоохранители", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве возле многоэтажки по улице Полярной обнаружили труп мужчины, который выпал из окна.