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В Киеве произошло смертельное ЧП: детали, фото и видео

пятница, 26 апреля 2019, 20:22
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Фото: Информатор

В пятницу, 26 апреля, в Киеве возле многоэтажки по улице Полярной, 5 обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, тело лежало под вторым подъездом 9-этажного дома. На месте работали правоохранители.

Как выяснили прибывшие на место ЧП правоохранители, предварительно, мужчина выпал из окна квартиры, которая находится на шестом этаже. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Прибывшие на место ЧП медики только констатировали смерть. На данный момент личность мужчины установлена. Ему было 60 лет. Якобы, погибший злоупотреблял алкогольными напитками. Возможно, это и стало причиной инцидента. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве школьник под ЛСД вышел из окна на 6 этаже.

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