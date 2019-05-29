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Переодетого сына родители выдавали за убитую дочь: фото и страшные детали трагедии под Житомиром

среда, 29 мая 2019, 00:27
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В одном из сел Овруцкого района Житомирской области родители предположительно сожгли в печи сво пятилетнюю дочь, в во время проверок за девочку выдавали переодетого сына.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник областного управления Нацполиции Владислав Печененко.

"27 мая в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Овручского района родители могли убить своего малолетнего ребенка. Во время проверки мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, надев ему девчачьи вещи. Быстро разобраться полицейским помогла община села. Люди четко указали, что это не Даша и под давлением этих свидетельств - еще одно страшное признание... Сейчас полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка", - написал он.

Около года назад активисты изъяли из приемной семьи девочку и вернули биологическим родителям, которых из-за злоупотребления алкоголем уже лишали родительских прав в отношении двух других детей.

"Пока приемные родители пытались через высшие судебные инстанции обжаловать решения местных судов и вернуть ребенка, 5-летняя Даша бесследно исчезла. За чуть более года его пребывания в биологической семье ни приемной матери, ни даже комиссиям, которые приезжала для проверки условий проживания, не удалось проведать девочку. Родители просто не открывали дверь и немедленно сообщали о таких визитах горе-активистам... У полиции есть все основания полагать, что биологические родители ее убили. Циничности и ужаса в этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а остатки вынесли. По крайней мере, такие свидетельства мы пока проверяем", - сообщил глава полиции области.

Сейчас родители девочки находятся под стражей.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области женщина зарезала мужа и дочь. Ее сын остался жив, так как успел сбежать.

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