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Женщина зарезала мужа и дочь: в сети рассказали о кровавой драме на оккупированном Донбассе

суббота, 18 мая 2019, 07:20
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В среду, 15 мая, на оккупированном боевиками Донбассе произошел кровавый инцидент: женщина зарезала мужа и дочь, а также поранила сына.

Об этом сообщают в Telegram-канале "В Макеевке. В Донецке. Новости".

Трагедия произошла в неподконтрольном украинской власти городе Макеевка около 22:00-00:00. Там женщина возрастом 65-66 лет зарезала мужа и дочь, а ее сын остался жив, он успел сбежать. Однако женщина также успела поранить его, потому сейчас он находится в стабильном тяжелом состоянии в хирургии.

"Несколько дней до этого, с этой же квартиры выкинулся парень с окна, это был сын зарезанной этой ночью девушки. Об этом сообщают в соцсетях местные жители. Подробностей пока нет, официальной информации так же", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители задержали 43-летнюю женщину, которая убила свою 9-месячную дочь, напоив ее алкоголем.

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