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В Украине река из-за сильных ливней сменила русло: фото и видео потопа

среда, 29 мая 2019, 15:01
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Во вторник, 28 мая, в Ивано-Франковской области выпал сильный дождь, который подтопил значительные территории: особенно пострадало село Бережница, Калушского района.

Об этом сообщает "Firtka.if.ua".

В Управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области поступило 8 сообщений: 2 раза спасатели выезжали для разрезания поваленных деревьев, 6 сообщений поступило о подтоплении хозяйств.

Особенно вода подтопила села Бережница и Подмихайлье Новицкой ОТГ, город Калуш, частично микрорайон Подгорки.

"Бережница затоплена так, что едва дома не сносит. Люди приходят плачут. Коров, свиней забирают. Потому что топит и все. Уже уменьшилась немного вода", - говорит председатель Новицкой ОТГ Михаил Срибняк.

Село Бережница - единственное село в районе, где вода не просто повредила дорогу, оставив на ней огромные воронки, а полностью ее снесла, - всего 18,5 километра.

Кроме того, повреждения получили более 40 км дорог на территории сел общины.

В Бережница осталось около 70 метров дороги в двух местах. Для проведения восстановительных работ по этим позициям - дороги, мосты и берегоукрепления - нужно дополнительно почти 58 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", сильные проливные дожди, которые прошли 18 мая во Калуш Ивано-Франковской области, вызвали подтопления жилого микрорайона "Подгорки".

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