Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета: опубликованы фото и видео

29 мая в центре Львова группа из десятков протестующих ворвалась в здание городского совета, сломав перед этим замок во входной двери.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в здание ворвались активисты, которые 28 мая поставили палаточный городок под зданием ратуши.

Во время штурма протестующие имели с собой нож, что попало в объективы камер. Кроме того, среди участников акции заметили несовершеннолетних.

По информации местных СМИ, палатки установили с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового. Активисты обещают оставаться в центре города до тех пор, пока он не уйдет с должности.

"Апостроф" сообщал, что организация "Общественный люстрационный комитет" обратилась в суд с иском против президента Украины Владимира Зеленского.