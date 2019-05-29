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Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета: опубликованы фото и видео

среда, 29 мая 2019, 13:47
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29 мая в центре Львова группа из десятков протестующих ворвалась в здание городского совета, сломав перед этим замок во входной двери.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в здание ворвались активисты, которые 28 мая поставили палаточный городок под зданием ратуши.

Во время штурма протестующие имели с собой нож, что попало в объективы камер. Кроме того, среди участников акции заметили несовершеннолетних.

По информации местных СМИ, палатки установили с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового. Активисты обещают оставаться в центре города до тех пор, пока он не уйдет с должности.

"Апостроф" сообщал, что организация "Общественный люстрационный комитет" обратилась в суд с иском против президента Украины Владимира Зеленского.

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