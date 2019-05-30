На Волыни разбился вертолет ВСУ: первые данные о погибших

Поздним вечером 29 мая во время учебно тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8.

В результате авиационной катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

На место трагедии выехала комиссия от Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины авиационной катастрофы выясняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 29 мая 2014 года в зоне боевых действий на востоке Украины во время антитеррористической операции в городе Славянск разбился вертолет Ми-8, погибло 13 человек.