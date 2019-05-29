В Украине вспоминают о катастрофе Ми-8 под Славянском, в которой погиб легендарный генерал: фото

29 мая 2014 года в зоне боевых действий на востоке Украины во время антитеррористической операции в городе Славянск Донецкой области погиб генерал-майор Нацгвардии Сергей Кульчицкий.

Сегодня в социальных сетях вспоминают легендарного генерала и еще 12 украинских военных, которые погибли в этой ужасной катастрофе.

Как известно, 20 июня 2014 года Сергею Кульчицкому было посмертно присвоено звание Героя Украины. Другим погибшим присвоили орден "За мужество" І степени.

"Его называли другим отцом и ангелом-хранителем. Он сам обходил блокпосты, летал на вертолете. Целеустремленный, собранный, подтянутый - идеальный военный. Для многих генерал Кульчицкий был символом новой украинской армии – сильной, надежной, боеспособной", - пишут пользователи в Facebook.

Именем Кульчицкого в Украине назван один из батальонов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за апрель 2019 года в ходе боевых действий на Донбассе Вооруженные силы Украины потеряли 15 бойцов.