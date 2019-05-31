RU  UA  EN

пятница, 31 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 мая

12:43
Священник рассказал о хитром плане Филарета при создании ПЦУ
12:41
Названа главная версия крушения вертолета с военными под Ровно
12:40
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: расписание трансляций
12:39
Тоттенхэм Хостпур - Ливерпуль: путь к финалу Лиги чемпионов
12:15
Новая Рада: эксперт спрогнозировал возможный состав и эффективность работы парламента IX созыва
12:13
В Киеве произошло страшное ЧП с мужчиной: опубликованы фото и видео
12:12
Ситуация изменилась: Волкер сделал важное заявление об отношении Запада к Украине при Зеленском
12:06
Хочется плакать: Тодоренко показала, как выбирает свадебное платье
11:56
Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
11:55
​Вакарчук рассказал о своих миллионах и недвижимости в Киеве: опубликовано видео
11:44
На мосту в Киеве сбили насмерть редкое животное: видео ДТП
11:40
Под Харьковом парень чудом выжил после удара током почти 30 тысяч вольт: видео из больницы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Названа главная версия крушения вертолета с военными под Ровно

пятница, 31 мая 2019, 12:41
переглянути новину українською

В военной прокуратуре назвали основную версию крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области, в которой погибло четыре человека.

Как сообщает УНН со ссылкой на источники в ведомства, вертолет разбился по причине технической неисправности.

"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили агентству в военной прокуратуре.

По данным ведомства, в декабре 2018 вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и тогда проблем не было обнаружено.

Ранее "Апостроф" сообщал, что специалисты рассматривают три главные версии катастрофы военного вертолета Ми-8 на Волыни, в результате которой погибли четверо военнослужащих.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: