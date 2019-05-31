Названа главная версия крушения вертолета с военными под Ровно

В военной прокуратуре назвали основную версию крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области, в которой погибло четыре человека.

Как сообщает УНН со ссылкой на источники в ведомства, вертолет разбился по причине технической неисправности.

"Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили агентству в военной прокуратуре.

По данным ведомства, в декабре 2018 вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и тогда проблем не было обнаружено.

Ранее "Апостроф" сообщал, что специалисты рассматривают три главные версии катастрофы военного вертолета Ми-8 на Волыни, в результате которой погибли четверо военнослужащих.