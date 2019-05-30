Крушение вертолета ВСУ под Ровно: названы три главные версии

Специалисты рассматривают три главные версии катастрофы военного вертолета Ми-8 на Волыни, в результате которой погибли четверо военнослужащих.

О них рассказал начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака, передает Интерфакс.

"В том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - рассказал он во время брифинга во Львове в четверг, 30 мая.

Тарабака добавил, что следствие будет отрабатывать все версии, и каждой из них будет дана правовая оценка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине вспоминали о катастрофе Ми-8 под Славянском, в которой погиб легендарный генерал Сергей Кульчицкий.

Кроме того, появились фото военных, погибших при крушении вертолета на Волыни.