В Цюрихе мужчина застрелил двух заложниц: фото и подробности ЧП

В Цюрихе 31 мая вооруженный мужчина захватил в заложники двух женщин, которые в результате погибли.

Об этом сообщают местные СМИ.

После приезда полиции на место захвата заложниц преступник убил их и покончил с собой. Переговоры с полицией длились три часа.

Преступнику было 60 лет, убитым заложницам - 34 и 38. Мужчина был уроженцем Швейцарии, национальность женщин не установлена. Мотивы преступления пока не выяснены.

"Место происшествия оцеплено. Полиция продолжает изучать обстоятельства произошедшего", — говорится в Twitter издания La Plume Libre.

Напомним, в мае этого года во Франции захватил заложников 17-летний подросток, который назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2016 года в Цюрихе мужчина открыл стрельбу в исламском центре, ранив несколько человек.