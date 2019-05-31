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В Цюрихе мужчина застрелил двух заложниц: фото и подробности ЧП

пятница, 31 мая 2019, 15:07
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В Цюрихе 31 мая вооруженный мужчина захватил в заложники двух женщин, которые в результате погибли.

Об этом сообщают местные СМИ.

После приезда полиции на место захвата заложниц преступник убил их и покончил с собой. Переговоры с полицией длились три часа.

Преступнику было 60 лет, убитым заложницам - 34 и 38. Мужчина был уроженцем Швейцарии, национальность женщин не установлена. Мотивы преступления пока не выяснены.

"Место происшествия оцеплено. Полиция продолжает изучать обстоятельства произошедшего", — говорится в Twitter издания La Plume Libre.

Напомним, в мае этого года во Франции захватил заложников 17-летний подросток, который назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2016 года в Цюрихе мужчина открыл стрельбу в исламском центре, ранив несколько человек.

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