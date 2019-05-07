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​Появились подробности захвата заложников во Франции

вторник, 07 мая 2019, 22:09
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Захватчиком заложников во Франции оказался 17-летний подросток, который назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".

Об этом сообщают французские СМИ.

Полицейский спецназ по итогам наблюдений насчитал четырех связанных заложников. По предварительным данным, все они — женщины.

Переговорщики ведут диалог с молодым человеком, но никакой информации о его мотивах и требованиях пока не получили. Власти пока не связывают происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

Как сообщал "Апостроф", банда преступников с февраля 2018 года по март 2019 удерживала силой 47-летнего мужчину в доме под Киевом.

Ранее сообщалось, что в поселке Требухов правоохранители провели операцию по освобождению предпринимателя, которого ранее похитили в Киеве.

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