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В Запорожье мужчина убил жену и пытался повесить маленького сына: видео и подробности трагедии

суббота, 01 июня 2019, 22:20
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В Запорожье в одной из квартир мужчина зарубил топором жену и попытался убить сына, но потом повесился сам.

Об этом сообщает ТСН.

"Андрей зарубил Елену, потом повесился сам и ребенка хотел, но не выдержала – он раньше. Петля соскочила и ребенок упал", - рассказали подробности страшной трагедии соседи.

В итоге после всего происшествия 2-летний мальчик остался жив. Он двое суток провел в квартире с телами мертвых родителей.

Отмечают, что 33-летний убийца был старше своей жены на восемь лет, занимался ремонтами машин, но недавно ему пришлось сменить работу – два года назад у супругов появился ребенок. По данным правоохранителей, в семье все чаще возникали проблемы на почве ревности и безденежья. Соседи это подтверждают: "Говорят, финансовые проблемы. Они квартиранты не платили за квартиру какое-то время".

Как сообщили источники ТСН, во время очередной ссоры муж ударил жену топором. Потом сделал две петли – для себя и двухлетнего ребенка, но малышу повезло. В полиции предполагают, что веревка оборвалась. Тела взрослых обнаружили родственники, которые не могли связаться с супругами.

"Открыли – он висит, она лежит, а малышня кусочек хлеба грызет", - говорят свидетели.

Также подчеркивают, что ребенок находился в состоянии глубокого стресса – мальчика действительно пытались убить, подтверждают в социальных службах.

"Ребенок в шоковом состоянии, он был запуган, и то, что увидели медики, когда мы отвезли в больницу – это то, что на шее у ребенка были признаки удушения", - пояснила руководитель отдела по делам несовершеннолетних Запорожского горсовета Наталья Сиворакша.

Передавать ребенка в детский дом не планируют – мальчик сейчас в больнице вместе с бабушкой. Вероятнее всего, именно она оформит опекунство над малышом.

Тела погибших доставили в судмедэкспертизу, а ребенок находится под медицинским наблюдением.

Как сообщал "Апостроф", в одном из сел Овруцкого района Житомирской области родители предположительно сожгли в печи свою пятилетнюю дочь, в во время проверок за девочку выдавали переодетого сына.

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