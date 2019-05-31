По Украине пронесся мощный ливень: опубликованы фото и видео потопа

В четверг, 30 мая, на Закарпатье прошли сильные дожди.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net.

Ливень накрыл село Дубровка Иршавского района. Из-за непогоды затопило центральную улицу. Как пишет издание Irshava News, по словам местных жителей, дождь был такой силы, что канализация не справлялась с большим количеством осадков. Бушующую стихию сняли на видео и разместили в интернете.

Напомним, на Закарпатье и Прикарпатье из-за масштабных дождей затопило десятки жилых домов.

Как ранее сообщал "Апостроф", вследствие интенсивных осадков уровень воды в реках Закарпатской области Тиса и Боржава поднялся до угрожающих отметок.

К слову, синоптики рассказали, что в Украине лето начнется с дождей и гроз.