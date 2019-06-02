Пьяные посиделки в Киеве закончились смертью: фото и видео

1 июня в Киеве на Борщаговке в озере Вира утонул 34-летний мужчина, который пришел на берег водоема в компании товарища.

Как сообщает "Информатор", здесь мужчины распивали спиртные напитки, после чего один из них решил искупаться.

Как рассказал друг погибшего, он просил его не лезть в воду, поскольку тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но мужчина отказался слушать.

Из-за того, что границы озера вымощены бетонными плитами, мужчина долгое время не мог выбраться на берег. Друг бросился ему на помощь, но было уже поздно.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть мужчины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Троещине в столице мужчина утонул в озере, пытаясь на спор в 500 гривен его переплыть.