​Скандальный пропагандист собрался на выборы в Раду

Пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий может создать собственную политическую партию.

Об этом он сообщил в YouTube.

"Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь, о чем я и думаю. У нас колоссально малый отрезок времени есть, но тем не менее, у нас есть голова, есть интересная команда и у меня есть такое понимание, что только сделав свою политсилу и пройдя с ней… Там не должно быть ни одного человека, который был бы замазан", – сказал Шарий.

Он уточнил, что продолжит вести свой YouTube-канал независимо от того, будет ли создана партия и пройдет ли она в Верховную Раду.

Во втором ролике по теме Шарий отметил, что если будет создавать партию, то это будет отдельная политсила, а не объединение с партиями Евгения Мураева или Александра Вилкула.

Как сообщал "Апостроф", 16 апреля Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, а также вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.