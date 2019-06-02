​Умереть в России: в сети рассказали об очередной победе "здравого смысла" в Крыму

Жительница оккупированного Севастополя пожаловалась в сети, как оккупанты чуть не угробили ее мужа из-за отсутствия в больнице обыкновенного инсулина.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Севастополь Федеральная программа "Умереть в России" особенно успешно в Крыму и Севастополе реализуется среди диабетиков. Вот, например, почитайте, как это происходит", - подписала блогер пост крымчанки.

Жительница Севастополя пожаловалась на то, как ее мужа в диабетической коме забрали с дачи в городскую больницу, где не оказалось инсулина. Там ей посоветовали просто забрать мужа домой.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму состояние больниц оставляет желать лучшего. На кадрах можно увидеть облупленные окна в детской больнице на которых нет даже ручек.