Мощнейший взрыв на заводе в России: число пострадавших резко превысило сотню

В Дзержинске (РФ) на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов, жертвами которой стали больше 100 человек.

Об этом уведомили российские телеканалы со ссылкой на чрезвычайные службы.

В данный момент количество пострадавших по официальным данным – 116, среди них есть один ребенок. Госпитализированы 17 человек, один – в тяжелом состоянии.

Отмечается, что взрывы на заводе произошли 1 июня в цехе по производству тротила. Вследствие взрыва пять зданий были разрушены, а взрывной волной выбило окна в 309 домах. Причиной происшествия пока называют нарушения технологического процесса.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Также ситуацию прокомментировал губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин, который сообщил, что пострадавшим выплатят по 150 тысяч рублей компенсации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в пресс-службе администрации Дзержинска сообщили, что взрывы произошли в цехе полимеров завода "Кристалл", а разрушены были три складских и два производственных здания.