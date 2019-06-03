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Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным

понедельник, 03 июня 2019, 21:39
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В понедельник, 3 июня, на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области организатор нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Заседание транслировалось на портале "Судебная власть Украины".

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В заседании суда приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", другой подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорь Павловский часто звонил херсонским правоохранителям в день покушения на активистку и в другие важные для расследования дни.

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