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​Убийство Гандзюк: возле АП собрались около сотни активистов, фото и видео

суббота, 18 мая 2019, 14:15
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В Киеве возле Аминистрации Президента началась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?", на которой собрались около 100 активистов.

Об этом сообщает УНН.

Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили жертв геноцида крымскотатарского народа, а потом объявили требования к новой власти Украины и зажгли файеры.

"40 украинских городов. 8 мировых столиц. Более 1000 украинцев из всех уголков мира. Одновременно. "Украина спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?" - отметили организаторы.

Активисты отмечают, что выходят на защиту своего достоинства и права на безопасную жизнь в собственной стране.

"Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти, что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты; заказчики - безнаказанные. Так не может быть в Украине нашей мечты", - отметили организаторы.

К акции, по их словам, присоединились Киев, Белая Церковь, Ирпень, Обухов, Гатное, Винница, Луцк, Нововолынск, Киверцы, Рожище, Днепр, Константиновка, Славянск, Мариуполь, Торецкое, Краматорск, Житомир, Малин, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Новояворовск, Одесса, Николаев, Полтава, Кременчуг, Ровно, Дубно, Сумы, Тернополь, Чертков, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Акции также были запланированы и за рубежом: Стратсбург, Лондон, Берлин, Прага, Брюссель, Варшава, Париж и в городах Канады.

Как сообщал "Апостроф", один из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер начал активный сбор денег. Активисты считают, что средства ему нужны для того, чтобы "отмазаться от убийства".

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