RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 мая

23:02
"Шахтер" с разгромом завершил триумфальный сезон
22:57
Украинский топ-чиновник устроил панику в Раде из-за часов: видео
22:27
Телефонный разговор с Путиным: у Зеленского сделали заявление
21:56
В Киеве два страшных пожара охватили квартиры в высотках: видео
21:53
Норвежский футболист забил 9 голов в матче чемпионата мира: опубликовано видео
21:26
BMW влетел под фуру на трассе под Киевом: фото и видео смертельной аварии
21:24
"Динамо" в меньшинстве одержало уверенную победу в последнем матче сезона: видеообзор
20:57
Скандал вокруг сериала "Чернобыль": сценарист ответил на обвинения из Украины
20:54
Известные юристы аргументировали КСУ незаконность роспуска Рады Зеленским: видео
20:28
Оккупанты в Крыму задержали двух активисток: опубликованы фото
20:25
Порошенко ушел в затворничество, увидев социологию по выборам в Раду
20:11
Блогер рассказал, как Коломойский может "похоронить" рынок электроэнергии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве два страшных пожара охватили квартиры в высотках: видео

четверг, 30 мая 2019, 21:56
переглянути новину українською

В четверг, 30 мая, в Киеве вcпыхнули сразу два пожара в многоэтажных домах.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

Первый пожар произошел на последнем этаже жилой многоэтажки по адресу улица Голосеевская, 3. По предварительной информации, владелец квартиры на момент пожара не находился в квартире. Причины возгорания устанавливаются. По словам свидетелей, у пожарных возникли проблемы с подачей воды на 9 этаж, однако после прибытия специальной техники пожар ликвидировали.

Другой пожар произошел в районе Позняков, в квартире на 16 этаже дома по адресу Срибнокильская, 8. О пострадавших в результате пожара также не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 мая на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве вспыхнул пожар.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: