В Киеве два страшных пожара охватили квартиры в высотках: видео

В четверг, 30 мая, в Киеве вcпыхнули сразу два пожара в многоэтажных домах.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

Первый пожар произошел на последнем этаже жилой многоэтажки по адресу улица Голосеевская, 3. По предварительной информации, владелец квартиры на момент пожара не находился в квартире. Причины возгорания устанавливаются. По словам свидетелей, у пожарных возникли проблемы с подачей воды на 9 этаж, однако после прибытия специальной техники пожар ликвидировали.

Другой пожар произошел в районе Позняков, в квартире на 16 этаже дома по адресу Срибнокильская, 8. О пострадавших в результате пожара также не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 мая на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве вспыхнул пожар.