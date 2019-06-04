​В Днепре чудом спасли бойца, раненого в глаз: сеть растрогала его история

В Днепре спасли раненного бойца ВСУ Александра Беспалова, которому вражеская пуля на Донбассе попала в глаз и застряла в затылке.

Об этом написал главврач Днепропетровской клинической больницы Сергей Рыженко.

"Александр Беспалов 15-й день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами", - сообщил Сергей Рыженко.

О выздоровлении бойца вместе с врачами молилась его беременная девушка.

"Первое, что ему сказала невеста Аня – пора жениться. Она носит в себе их сына 5-й месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем. Просит нас стать свидетелями. Завтра в Мечникова прямо в реанимации политравмы их распишут...", - написал врач.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали про бывшую музыкантку, которая сейчас помогает украинским бойцам на Донбассе.