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В прошлой жизни была музыкантом: в сети показали фото украинки, спасающей жизни бойцам ВСУ

суббота, 16 марта 2019, 05:29

В сети рассказали про бывшую музыкантку, которая сейчас помогает украинским бойцам на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Марина - врач-анестезиолог, ординатор отделения анестезиологии и интенсивной терапии одного из мобильных госпиталей, находящихся сейчас в районе проведения ООС.

"Я просто хотела помочь нашим героям и своей стране", - заявила она.

Женщина заметно волнуется, когда приходится общаться на камеру. Дело в том, что ее пациенты, как правило, поступают к ней в тяжелом состоянии. А тут уж не до бесед.

"В такие моменты все как-то делается само собой. Мозг работает будто компьютер, а руки - как автомат. Знаешь, что нужно быстро выполнить свою функцию", - поделилась Марина.

Марина, как анестезиолог, пытается скорее передать раненого в руки хирурга.

"Знаете, самое трудное, когда ты видишь человека с какой-то незначительной болезнью, а за день или два его привозят с тяжелым ранением. Я стараюсь сделать все, чтобы он вернулся к жизни", - отметила медик.

Как говорится в сообщении, после гражданской жизни Маринеи было трудно привыкнуть к построению, мундирам и тому подобное. Но армейский порядок ее во многих случаях устраивает. Ибо, по ее словам, у них подобрался отличный коллектив. Людей, которых собрала вместе большая государственная беда, и для которых просто нет чужой боли.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали про девушку-медика с прозвищем "Бусинка", которая помогает раненым бойцам на Донбассе.

Также стала известна история бойца, который погиб на Донбассе от пули снайпера 20 февраля. Военнослужащий ВСУ Василий Богоносюк ушел на фронт добровольцем в самом начале войны.

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