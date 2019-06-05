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Убийство Гандзюк: организатор рассказал о расценках заказчика нападения

среда, 05 июня 2019, 07:59
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Заказчик нападения на Екатерину Гандзюк предлагал исполнителям пять тысяч долларов за переломы рук и ног активистки, а за обливание серной кислотой – всего три тысячи.

Об этом следствию рассказал организатор нападения, Сергей Торбин.

В соглашении о признании вины, на которое согласились все пятеро обвиняемых - Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Сергей Торбин и Виктор Горбунов - речь шла о том, что заказчик [фигурирует в тексте как Лицо 1] лично встретился с Торбиным (последующим организатором группы) на территории парка, и предложил совершить нападение на Екатерину Гандзюк.

Сначала заказчик предлагал заплатить пять тысяч долларов за "переломанные кости рук и ног", а за обливание кислотой - 2,5-3 тысячи долларов. Торбин согласился на предложение. Серную кислоту соучастники решили покупать через интернет.

В дальнейшем Торбин привлек к нападению Грабчука, Васяновича, Вишневского и Горбунова. Они должны были следить за Екатериной Гандзюк, а также найти и приобрести серную кислоту. В соглашении также указано, что Торбин охарактеризовал Гандзюк подобранным исполнителям как пророссийскую активистку. Таким образом, он спровоцировал их согласие на преступление, так как все они - участники боевых действий на Донбассе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 июня на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области организатор нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

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