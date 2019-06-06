От 3 до 6 лет: суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк

Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры обвиняемым в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

Как известно, все они пошли на сделку со следствием, за что получили смягченные сроки.

Организатора нападения Сергея Торбина осудили на 6 лет 6 месяцев лишения свободы, а исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет заключения.

Еще два фигуранта дела - Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - получили по 4 года тюрьмы. Виктор Горбунов осужден на 3 года лишения свободы.

Каждый из обвиняемых должен уплатить 50 тысяч гривен на покрытие судебных издержек. Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 июня на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области организатор нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.