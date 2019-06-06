Под Херсоном водитель сбил насмерть семью на остановке: фото с места трагедии

Утром 6 июня возле села Николаевка Генического района Херсонской области произошло ДТП, в результате которого погибли брат с сестрой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла на 514 км автодороги Харьков-Симферополь-Ялта.

"Между автомобилями Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106 произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта "с. Николаевка", - рассказали в полиции.

В ДТП пострадала семья, которая ждали приезда рейсового автобуса.

"В результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи", - говорится в заявлении.

Также с травмами в больницу доставили 35-летнего брата погибших.

Виновник ДТП задержан. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", 6 июня на трассе под Полтавой произошло ДТП с участием грузовика, груженного щебнем, в котором погиб один человек.