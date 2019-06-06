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Под Полтавой грузовик на встречной влетел в пикап: фото смертельного ДТП

четверг, 06 июня 2019, 12:35
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Фото: exo.in.ua

В четверг, 6 июня, на трассе под Полтавой произошло ДТП с участием грузовика, груженного щебнем, в котором погиб один человек.

Об этом сообщает exo.in.ua.

Известно, что у грузового автомобиля, на ходу лопнул скат. Из-за этого грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым пикапом, за рулем которого находился молодой мужчина.

От удара грузовик слетел с дороги на обочину, а пикап остался на дороге. За секунду молодого водителя легковушки зажало в автомобиле. Когда спасатели достали молодого человека из плена, он уже был мертв.

Как сообщал "Апостроф", ранее, в декабре прошлого года, на этой же трассе столкнулись легковой автомобиль и фура, в результате погибли два человека.

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