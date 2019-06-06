В Мариуполе поймали агента ФСБ, готовившего убийства украинских офицеров: фото

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили агента ФСБ РФ, который вербовал сотрудников СБУ и готовил убийства отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Так, оперативники установили, что офицер запаса ВСУ был завербован ФСБ на территории России в 2017 году во время встречи выпускников Ленинградского училища им. Ю.Андропова. Он был передан для связи представителю так называемой "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу, 1961 года рождения, он служил в КГБ в 1980-е. В 2014 году этот гражданин был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменян на пленных военнослужащих ВСУ.

Правоохранители обнаружили, что агент осуществлял попытки вербовать сотрудников СБУ, а также готовил убийства офицеров украинской спецслужбы. Также он передавал информацию о перемещении военной техники и дислокации подразделений ВСУ в Донецкой области.

Оперативники задержали агента ФСБ в Мариуполе во время получения им материалов с ограниченным доступом. Дома у агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" (действует в ОРДО), магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров для передачи информации.

Ему объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, сейчас он находится за решеткой.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад Днепровский райсуд Киева взял под стражу "экс-заместителя министра спорта Крыма", ему предъявлялось подозрение в госизмене.