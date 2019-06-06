В результате взрыва гранаты на Донбассе погиб мужчина: подробности трагедии

5 июня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, еще одна женщина получила тяжелые ранения.

Трагический инцидент произошел в селе Троицкое Донецкой области по улице Щорса.

По данным следствия, вооруженный гранатой 48-летний местный житель пришел к 54-летней бывшей сожительнице. В один из моментов он выдернул чеку. Известно, что во время взрыва мужчина и женщина находились в летней кухне.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения. Она госпитализирована.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Мукачево Закарпатской области военный погиб вследствие взрыва неизвестного устройства.